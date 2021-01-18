68 مليارا مكاسب سوق الأسهم خلال أسبوعين

سجل سوق الأسهم السعودية «تداول»، مكاسب سوقية بنحو 62 مليار ريال، خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير الجاري، حيث ارتفع رأس المال السوقي، للأسهم المدرجة إلى مستوى 9.170 تريليونات ريال، مقابل 9.108 تريليونات ريال، بالأسبوع السابق مواصلا مكاسبه للأسبوع الثاني بعد تحقيق نحو 6 مليارت في الأسبوع الأول من الشهر ليصل إجمالي المكاسب السوقية لنحو 68 مليارا.

قيم التداول

جاء أداء السوق خلال الأسبوع الثاني من يناير إيجابياً مقارنة بالأسبوع الأول، وذلك في ظل ارتفاع 13 قطاعاً، أبرزها القطاعات القيادية باستثناء الطاقة. وارتفع المؤشر العام للسوق خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.84%، وربح 161.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 8898.68 نقطة، مقابل 8737.20 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وبالمثل ارتفعت قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع 23% إلى 46,67 مليار ريال، مقابل 37.95 مليار ريال، كما زادت كميات التداول إلى 1.283 مليار سهم، مقابل 1.185 مليار سهم للأسبوع السابق بنسبة 8.3%.

فيما يخص أداء القطاعات خلال الأسبوع الماضي فقد، صعد أداء 13 قطاعاً يتصدرهم السلع طويلة الأجل بنسبة 4.63%، كما زاد قطاع البنوك بنحو 1.57%، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.39%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.50% بينما تراجع أداء 8 قطاعات خلال تعاملات الأسبوع، يتصدرهم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، وقطاع العقارات بنسبة 0.40%، كما هبط قطاع الطاقة بنحو 0.05%.

الأسبوع الأول

استهلت «تداول» العام 2021 بأداء إيجابي خلال الأسبوع الأول المنتهي في 7 يناير؛ حيث زادت قيمة الأسهم المملوكة للسعوديين بواقع 5.44 مليارات ريال، إلى 8.85 تريليونات ريال، مقابل 8.84 تريليونات ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 31 ديسمبر، علاوة على تحقيق مكاسب سوقية فوق مستوى الـ6 مليارات ريال. وارتفاع 9 قطاعات أبرزها القطاعات القيادية باستثناء الطاقة، علاوة على ارتفاع المؤشر العام للسوق «تاسي» خلال الأسبوع بنسبة 0.55%، ليربح 47.67 نقطة إلى قيمته، عند مستوى 8737.20 نقطة، مقابل 8689.53 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما صعد رأس المال السوقي، للأسهم المدرجة إلى مستوى 9.108 تريليونات ريال، مقابل 9.101 تريليونات ريال، بالأسبوع السابق بزيادة عادلت نحو 6.408 مليارات ريال.

القيم السوقية خلال آخر 3 أسابيع

نهاية 31 ديسمبر: 9.101 تريليونات ريال

نهاية 7 يناير: 9.108 تريليونات ريال زيادة نحو 6.408 مليارات ريال

نهاية 14 يناير: 9.170 تريليونات ريال مكاسب سوقية 62 مليار ريال