58 % تراجع تأشيرات العمل للأجانب

تراجع عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة للأجانب خلال 2020 على أساس سنوي وفصلي؛ مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا وتعليق حركة الطيران وبرامج وخطط التوطين خلال العام الماضي وسجلت انخفاضا بنسبة 57.8% بواقع 611.185 تأشيرة خلال أول 9 أشهر من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019.

تأشيرات العمل

أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأثر تأشيرات العمل التي أصدرتها المملكة للأجانب في أول ثلاثة أرباع من 2020 بالانخفاض الذي حدث في الربعين الثاني والثالث تحديدا، حيث بلغ إجمالي التأشيرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من 2020 نحو 446.13 ألف تأشيرة مقابل 1.057.315 تأشيرة خلال فترة المقارنة من 2019.

تأشيرات الخاص

تراجعت تأشيرات العمل بنحو 32.8% في النصف الأول من 2020 على أساس سنوي، كما تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص، والتي مثلت نحو 59% من إجمالي التأشيرات، أيضا بنحو 21%. وقد تأثرت تأشيرات العمل بالانخفاض الذي حدث في الربع الثاني 2020، حيث سجلت انخفاضا بأكثر من 91% على أساس سنوي؛ وتراجع عدد التأشيرات بالربع الثاني، بواقع 502.86 ألف تأشيرة، وبلغ إجمالي تأشيرات العمل 49.57 ألف تأشيرة فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، مقابل 552.43 ألف تأشيرة بالربع المماثل من 2019. وتتوزع تأشيرات العمل بين تأشيرات الأفراد/ القطاع المنزلي وتأشيرات القطاع الحكومي وتأشيرات القطاع الخاص. وبلغ إجمالي تأشيرات العمل للقطاع الخاص 32.04 ألف تأشيرة، مقارنة بـ307.51 آلاف تأشيرة في الربع الثاني من عام 2019. تعليق الاستقدام تأثر عدد التأشيرات بالإجراءات التي صاحبت تداعيات كورونا، ففي 16 مارس 2020، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعليق إجراءات التوسط بالاستقدام للعمالة المنزلية مؤقتاً، عبر نظام التعاقد الإلكتروني وذلك حتى إشعار آخر. كما أعلنت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، في 29 أبريل الماضي، عن تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص. وشمل القرار تأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر، ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

الربع الأول

بحسب نشرة سوق العمل للربع الأول 2020، بلغ عدد تأشيرات العمل، نحو 583.75 ألف تأشيرة خلال الربع الأول 2020 مقارنة بنحو 390.828 ألف تأشيرة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ونحو 341.467 ألف تأشيرة بنهاية الربع الأول من عام 2018. وخلال الربع الثاني من 2020، سجلت تأشيرات العمل للأجانب انخفاضا بنحو 91% على أساس سنوي؛ وتراجع عدد التأشيرات، بواقع 502.86 ألف تأشيرة عن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة في الفترة ذاتها من عام 2019. وانخفض إجمالي تأشيرات العمل الصادرة إلى 49.57 ألف تأشيرة فقط خلال الربع الثاني من عام 2020، مقابل إصدار 552.43 ألف تأشيرة بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي تأشيرات العمل للقطاع الخاص 32.04 ألف تأشيرة، مقارنة 307.51 آلاف تأشيرة في الربع الثاني من عام 2019.

الربع الثالث

ارتفعت عدد تأشيرات العمل خلال الربع الثالث من عام 2020 على أساس فصلي؛ بينما تراجعت على أساس سنوي. وانخفض عدد التأشيرات بالربع الثالث من عام 2020، بنسبة تتجاوز 88% وبواقع 534 ألف تأشيرة مقارنة مع عدد التأشيرات في الفترة المماثلة من عام 2019. وعلى أساس فصلي، ارتفع إجمالي تأشيرات العمل بنسبة 46.14% خلال الربع الثالث من عام 2020، وبزيادة تعادل 22.87 ألف تأشيرة عن إجمالي التأشيرات الصادرة في الربع الثاني من العام ذاته، والبالغة خلاله 49.57 ألف تأشيرة. وبلغ إجمالي تأشيرات العمل الصادرة خلال الربع الثالث 72.44 ألف تأشيرة فقط، مقابل إصدار 606.44 آلاف تأشيرة بالربع الثالث من العام السابق. وتأثر عدد تأشيرات العمل الصادرة في السعودية للأجانب بالربع الثالث من العام 2020؛ بانخفاض عدد تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص بنسبة 86.7% وبما يعادل 302.5 ألف تأشيرة عن الربع المماثل من العام السابق. وبلغ إجمالي تأشيرات العمل للقطاع الخاص 46.39 ألف تأشيرة بالربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 348.88 ألف تأشيرة في الربع ذاته من العام 2019.

تأشيرات العمل خلال 3 سنوات

2018 إجمالي تأشيرات العمل: 1.39 مليون

2019 إجمالي تأشيرات العمل: 2.06 مليون

أول 9 أشهر من 2020 446.13 تأشيرة

التأشيرات على أساس ربع سنوي

2019 الربع الأول 143.685 تأشيرة عمل الربع الثاني 307.51 آلاف تأشيرة الربع الثالث 606.44 آلاف تأشيرة

2020 الربع الأول 341.65 ألف تأشيرة الربع الثاني 32.04 ألف تأشيرة الربع الثالث 72.44 ألف تأشيرة فقط 446.13 تأشيرة 1057.315 تأشيرة

تراجع 611.185 تأشيرة بنسبة 57.8%