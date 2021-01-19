334 مصنعا بالمدينة برأس مال 113 مليار ريال

فيما استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من قيادات الوزارة، أكد وزير الصناعة، الأهمية التي تكتسبها منطقة المدينة المنورة لمنظومة الصناعة، حيث تحتضن أكثر من 334 مصنعا بإجمالي رأس مال مصرّح يصل إلى 113 مليار ريال، إضافةً إلى أنها جغرافياً تزخر بثروات طبيعية مختلفة من المعادن، منها الذهب والنيكل وكذلك النحاس، وخامات معدنية أخرى، حيث يصل حجم الاستثمار في القطاع التعديني إلى 6 مليارات ريال. وتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني في منطقة المدينة المنورة، وكيفية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين. وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بالدور الذي تقوم به الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة.

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