28 % زيادة حصة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي

أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسط (منشآت)، المهندس صالح الرشيد، زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة قصيرة إلى 28% في الناتج المحلي، واستهداف الوصول إلى 35%، بينما قفز التمويل من أقل من 2% في 2016م إلى 9% في وقتنا الحالي من المحافظ التمويلية في البنوك، والوصول إلى 28% في برنامج الشراء الحكومي (اعتماد)، وفق النظام الجديد، بعدما كان 9%، وقطع أشواط كبيرة ومتميزة في التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، متوقعا إدراج عدد كبير من المنشآت في السوق المالية (الموازية) خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال حديثه، أمس، في لقاء مفتوح (افتراضي) مع رجال الأعمال، بتنظيم من غرفة الأحساء.

فرص الامتياز

أبان ممثل «منشآت»، رياض آل الشيخ، أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد فرص الامتياز المتوافرة على المنصة في (منشآت) خلال 2020م بلغ نحو 1796 فرصة، بعدما كان في 2019م نحو 779 فرصة، وقفزت حصة المنشآت في المشتريات الحكومية من 16% في 2018م، و26% في 2019م، إلى 27.5% في 2020م. وأوضح أن الأرقام الإحصائية في 2020م للإقراض غير المباشر (المبالغ المصروفة للمنشآت) بلغت 642 مليون ريال، وفي برنامج «كفالة» بلغت الكفالات الممنوحة 12.345 مليون ريال، بينما بلغ الاستثمار الحكومي الجرئ (المبالغ الملتزمة للاستثمار) نحو 1.020 مليار ريال، وبلغت مبالغ استرداد الرسوم الحكومية 1.395 مليار ريال. وقال «آل الشيخ»: بلغ إجمالي عدد المسرعات المتخصصة في 2020م نحو 17 مسرعة، وإجمالي عدد حاضنات الأعمال المرخصة 175 حاضنة، وعدد المنشآت التي تبنت حلولا ابتكارية في 2020م نحو 90 منشأة.

مركزان للدعم

أشار «آل الشيخ» إلى أن 99% من إجمالي المنشآت في المملكة تمثل منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحا أن الهيئة بصدد استحداث مركزين، لدعم المنشآت في كل من جدة والقصيم، وحاليا هناك مركزان قائمان في الرياض والمدينة المنورة، لتقديم الدورات وورش العمل في ريادة الأعمال، ذاكرا أن هناك نحو 30 جهة تمويلية مسجلة حاليا في منصة التمويل، وتم الإقراض إلى 300 مليون ريال، وتتولى المنصة الربط بين الممولين من القطاع الخاص والمنشآت الراغبة في الحصول على التمويل، وتمكنهم من اختيار القروض التمويلية المناسبة. الشرقية ثالثا ذكر ممثل «منشآت» أن المنطقة الشرقية تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة في التوظيف، وأعلى القطاعات في متوسط دخل المنطقة الشرقية: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بمتوسط دخل 8.9 ملايين ريال للمنشأة، وأعلى القطاعات توظيفا في المنطقة الشرقية: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، وأنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم.