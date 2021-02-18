وزير المالية: مركز نظم الموارد الحكومية يعزز الشفافية ومكافحة الفساد ويحسن الإنتاجية

رفع محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم “المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية”. وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق عديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، إضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال. وأشار إلى أن المركز سيحقق عديدا من الآثار الإيجابية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين. وتستهدف خدمات المركز عددا من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عددا من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.

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