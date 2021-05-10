وزارة النقل : مبادرة السلامة أسهمت في تحقيق عائد مالي للمجتمع 8.5 مليارات ريال

قامت وزارة النقل منذ إطلاق مبادرة السلامة بالعديد من الأعمال التي أسهمت عن خفض الحوادث بنسبة 56% والوفيات بنسبة 51% والإصابات بنسبة 30% مما أسهم في تحقيق عائد مالي للمجتمع يقدر بـ 8.5 مليارات ريال وتواصل الوزارة العمل على رفع مستوى السلامة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ونفذت وزارة النقل عددا من الأعمال من أبرزها تنفيذ الدهانات الأرضية لتحديد المسارات والحدود للطرق بـ 3 ملايين متر مربع إضافة إلى وضع 981 ألف وحدة من عيون القطط بمختلف أنواعها بالإضافة إلى تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية بطول 58 ألف كيلو مترا ومعالجة 112 نقطة سوداء في مختلف مناطق المملكة كما حسنت 74 تقاطعا ووضعت 24 ألف علامة ولوحة إرشادية تنظيمية وتحذيرية إضافة إلى وضع ما يقارب 27 ألف عمود إنارة.

وللحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرق نفذت وزارة النقل مصائد للحيوانات بإجمالي 95 بوابة بالإضافة لعدد من الأعمال التي تقوم بتنفيذها بشكل مستمر والتي أسهمت في خفض الحوادث والوفيات والإصابات على الطرق التابعة للوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.