محافظ «المركزي»: اندماجات «التأمين» مؤشر إيجابي .. خططنا في الاتجاه الصحيح

قال الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، إن الاندماجات في قطاع التأمين تعطي مؤشرا إيجابيا على أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بالقطاع تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة والسعي لتطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءته التشغيلية ومن متانته المالية من خلال تحفيزه وتشجيعه على زيادة رؤوس الأموال عبر إحدى أهم وسائل تحقيقها وهو الاندماج والاستحواذ، أثمرت عن ثلاث عمليات اندماج خلال فترة وجيزة قاربت عاما. جاء ذلك خلال تكريمه رئيسي مجلسي إدارة شركتي “الجزيرة تكافل تعاوني” و”سوليدرتي السعودية للتكافل” بعد نفاذ عملية اندماجهما أخيرا، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة.

وأكد المبارك؛ استمرار البنك المركزي في تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030” وبرامجها، ومن أهمها برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أبدى اهتماما خاصا بقطاع التأمين كونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر، التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويسهم في استقراره ونموه .

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