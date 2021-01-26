لضمان دقة بيانات الصكوك الزراعية .. مذكرة تفاهم بين “العدل” و “الصندوق الزراعي”

وقع صندوق التنمية الزراعية اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة العدل تشمل العديد من الإجراءات والضوابط ونقاط التكامل الإلكتروني بين الطرفين وذلك تحقيقا لخطة التحول الرقمي للصندوق ولأهمية التعاون بين الجهات الحكومية في مجالات التحول للخدمات الإلكترونية. ووقع المذكرة منير السهلي مدير عام صندوق التنمية الزراعية وعبدالعزيز السمحان وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما عبر دائرة النقل الإلكتروني.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع هذه المذكرة إلى ضمان دقة البيانات المقدمة من طالب الخدمة وصندوق التنمية الزراعية على الصكوك الزراعية ولما لوزارة العدل من اختصاص بموجب نظام التوثيق بتوثيق الملكية العقارية والالتزامات التعاقدية وكذلك تصحيح وتحديث أرقام الصكوك المسجلة لدى الصندوق عبر خدمة تحديث الصكوك العقارية حتى يتم تفعيل عمليات الربط المستقبلية بشكل فعال بين الصندوق والوزارة وذلك لمعالجة بيانات أرقام الصكوك القديمة المسجلة بالصندوق. وستشمل مجالات التعاون بين الطرفين الربط المباشر عبر قنوات التكامل الحكومية للخدمات الإلكترونية حيث سيتيح الصندوق طباعة الوثائق المتعلقة بوزارة العدل إلكترونيا التي ستقوم مقام التعاملات الورقية كالإفراغ والرهن وفكه وتحديث الصكوك والكفالة ونحوها.

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يوفر وبشكل إلكتروني خدمة إفادة خاصة بوزارة العدل ويمكن استخدام هذه الخدمة عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للصندوق والحصول على إفادة للمواطنين الذين ليس لهم تعامل قائم مع الصندوق وذلك بشكل إلكتروني معتمد وموثوق من أجل تقديمها إلى كتابات العدل والمحاكم العامة للموافقة على طلبات الإفراغ وتحديث الصكوك للأرضي الزراعية الغير مرهونة لصالح الصندوق.