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لتعزيز القدرات الأمنية للسعودية .. “الصناعات العسكرية” و “لوكهيد مارتن” يوقعان اتفاقية تعاون

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Muhammad husaini

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