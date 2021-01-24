فكّر مع الـ PIF

سجلت قيمة الخدمات المتبادلة بين دول العالم أكثر من 6 تريليون دولار في 2019 حسب بيانات صادرات الخدمات لدول العالم ومتوقع أن تصل إلي 8 تريليون دولار في 2025، وعلى الرغم من ذلك فإن تجارة الخدمات في المملكة لم تسجل اي فائض في ميزان تجارة الخدمات في السابق وإنما تسجل عجز في كل عام. وحتى تنمو تجارة الخدمات في المملكة بشكل سريع و تسجل فائضاً مستقبلاً، يجب أن تبنى استراتيجيتها على الاستثمار المباشر في شركات الخدمات الناشئة العالمية ومن ثم احضارها للمملكة والعمل على توسعها خليجياً و اقليمياً.

صندوق الاستثمارات العامة ( PIF ) مأمول منه أخذ زمام المبادرة للاستثمار في شركات الخدمات الناشئة العالمية و جلبها للمنطقة والسعي لزيادة تصدير الخدمات مما ينعكس على ميزان تجارة الخدمات وميزان المدفوعات بشكل عام. ومن الامثلة حالياً على شركات الخدمات الناشئة العالمية ( Cars.com ).

تم إطلاق الشركة في عام 1998 مع موقع Cars.com ومقرها في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على تزويد المتسوقين بالبيانات والموارد والأدوات الرقمية اللازمة لاتخاذ قرارات الشراء الحكيمة والتواصل بسلاسة مع تجار السيارات بالتجزئة. وتقع الشركة ضمن قطاع صناعة الخدمات والوسائط التفاعلية و خدمات المعلومات و تشمل أنشطة النشر والبث عبر الإنترنت وبوابات البحث على الويب وتوفير الوصول إلى المعلومات والبحث.

تساعد Cars.com الوكلاء والشركات المصنعة للمعدات من خلال الحلول التقنية المبتكرة والذكاء المستند إلى البيانات للوصول بشكل أفضل إلى المتسوقين الجاهزين للشراء والتأثير عليهم ، وزيادة دوران المخزون واكتساب حصة في السوق.

بدأ تداول أسهم Cars.com في 1 يونيو 2017 في بورصة نيويورك كشركة رقمية في وضع ممتاز لتحقيق النمو والربحية على المدى الطويل ، وكفرصة استثمارية فريدة في مجال صناعة الخدمات والوسائط التفاعلية الرقمية للسيارات.

التحليل الربحي



على الرغم من انخفاض إيرادات Cars.com بشكل طفيف بنسبة 5.1٪، الا ان هامش الربح الإجمالي للشركة حاليًا مرتفعًا للغاية ، حيث يصل إلى 71.68٪ للربع الثالث من السنة المالية 2020 وان كان اقل عند مقارنتة بالفترة نفسها من العام الماضي وكذلك اقل بـ 8.49٪ مقارنة مع متوسط قطاع صناعة الخدمات والوسائط التفاعلية ومع ذلك زادت سيولة الشركة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، مما يشير إلى تحسن التدفق النقدي.

و في الوقت نفسه ، انخفضت حقوق المساهمين بشكل ملحوظ بنسبة 71.75٪ عن نفس مستوى الربع المقابل من العام الماضي. وبهذا تكون الشركة أقل من المتوسط في إدارة حقوق المساهمين مقارنة بالشركات الأخرى في صناعة الخدمات والوسائط التفاعلية. و كلما انخفض معدل العائد على حقوق المساهمين دل ذلك على ضعف أداء الشركة واستمرار انخفض هذا المعدل لفترة طويلة يدل على عدم حسن إدارة الشركة.

ويدعم الشركة ان نسبة السيولة السريعة (Quick ratio) للشركة والذي يبلغ 1.18 مرة، يدل ان لديها القدرة على تغطية الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل. وبشكل عام، تعد نسبة السيولة السريعة البالغة 1.0 أو أكثر مؤشراً جيداً على أن الشركة ستتمكن من تغطية أي مصاريف فورية، وعند قياس مؤشرات السيولة الرئيسية لـ Cars.com وربطها معًا فأنه من غير المحتمل نسبيًا أن تواجه الشركة صعوبات مالية في المستقبل القريب.

نسبة السعر إلى المبيعات (P/S)



ينظر لنسبة السعر إلى المبيعات (P/S)على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وبشكل عام كلما انخفضت نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) للشركة كان الاستثمار أفضل، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية الحالية للشركة على عوائدها المحققة في العام الماضي.

Cars.com تتداول حالياً بسعر منخفض مقارنة بالبدائل الاستثمارية الاخرى ويدعم ذلك انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) والتي تبلغ 1.42 ، أقل من متوسط نسبة (P/S) في صناعة الوسائط التفاعلية والخدمات التي تبلغ 4.27 ، والتي يدعمها نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) والبالغ 2.55 وهو أيضًا أقل من متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للصناعة (P/B) البالغ 3.26. وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة بأصول الشركة.

تحليل القوة المالية



نسبة الدين إلى حقوق الملكية تستخدم لفهم ما إذا كانت الشركة تمول بشكل أكبر من خلال الدين أو من خلال الاسهم. وعندما تكون النسبة مرتفعة، فإنه مؤشر على أن الشركة قد تزيد خسائرها وتصبح ديونها مُركبة وقد تعجز الشركة عن السداد، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها، وتعرضها للإفلاس في حال عدم توليد تدفقات نقدية كبيرة.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Cars.com يبلغ 1.80، وتعد مقبولة عند مقارنتها بمتوسط قطاع صناعة الخدمات والوسائط التفاعلية وعلى الرغم من زيادتها خلال العام الماضي ، إلا ان توليد تدفقات نقدية كبيرة رفع نسبة السيولة السريعة (Quick ratio) للشركة إلى 1.18 ، مما يدل على أن الشركة قادرة على سداد الديون بشكل مريح.

انخفض ربحية سهم شركة Cars.com ( Earnings Per Share / EPS ) إلى ما يقدر بـ 1.25 دولار من 1.50 دولار خلال الخمسة أرباع الماضية، الا انه خلال هذه الفترة ، تفوقت الشركة على تقديرات EPS المُجمعة ثلاث مرات. أظهرت الشركة تباطؤًا في معدلات النمو الربع السنوية إلا ان سعر السهم أنخفض بشكل مبالغ فية مما يشير إلى أنها مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية خصوصا مع ارتفاع عائد ألارباح التشغيلية. يتم تداول الشركة حالياً عند سعر 12 دولارًا تقريبا و من المتوقع ان تنمو الإيرادات للأعوام العشر القادمة بشكل كبير جدا .

و أقترح على صندوق الإستثمارات العامة، الاستثمار في شركة Cars.com واطلاق مبادرة فكّر مع الـ PIF لعموم المحللين الماليين والاقتصاديين للتعاون مع الصندوق للبحث عن شركات الخدمات الناشئة العالمية ودراستها وتحليلها ومن ثم تقديمها للصندوق.