فرص استثمارية بقيمة 57 مليار ريال ضمن الرؤية التصميمية للعلا “رحلة عبر الزمن”

تزامناً مع الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، أن الرؤية التصميمية لـ “مخطط رحلة عبر الزمن”، والتي أطلقها مطلع الشهر الجاري ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأمير محمد بن سلمان، والتي من شأنها توفير فرص للاستثمار المسؤول بقيمة 15 مليار دولار (57 مليار ريال) في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد مخطط “رحلة عبر الزمن” بمثابة خارطة طريق للحفاظ على إرث من التاريخ الإنساني والطبيعي يمتد لأكثر من 200 ألف عام عبر المنطقة الأثرية التاريخية الرئيسية على مساحة 20 ألف كيلو متر مربع في العلا، ويرتكز المخطط على تجديد خمسة مراكز أثرية، ويهدف إلى إرساء معايير الاستثمار المسؤول والمستدام في تطوير الوجهات عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، علاوة على تعزيز الفرص الاستثمارية في العلا، والمساهمة بشكل فاعل في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي للملكة وخلق فرص العمل للمجتمع المحلي في المحافظة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بدروه، ذكر م. عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا: تشكل الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” فرصة فريدة لإظهار الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها محافظة العلا، مدعومة بخطة تطوير تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 15 مليار دولار.وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن الاستثمارات المستقبلية للشركاء، تحظى بدعم عبر تطوير الأصول التراثية والبنية التحتية الأساسية. ومن هذا المنطلق، استثمرت الهيئة بالفعل 2 مليار دولار في مشاريع تطويرية، مثل توسعة مطار العلا الدولي، وتعزيز البنية التحتية الأمنية “.للمنطقة، وتطوير الأصول السياحية الرئيسية، مثل منتجع عشار وقاعة “مرايا

وأضاف المدني: “من شأن تخصيص 3.2 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية الأساسية ذات الأولوية أن يسهم في إرساء دعائم متينة يرتكز عليها برنامج تطوير العلا بالإضافة إلى حماية المواقع الثقافية والتراثية في المنطقة”.

وأكمل المدني: “ينطوي الاستثمار المسؤول على توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق عوائد استثمارية قوية، بالإضافة إلى معالجة التحديات الطبيعية والبيئية الملحة. ويعد ذلك فرصة رائعة لشركائنا في جميع أنحاء العالم، للعمل ضمن وجهة جديدة للنمو البيئي والاجتماعي والاقتصادي”.

ومن المقرر أن يتم ضخ نحو 3.2 مليار دولار في تطوير البنية التحتية الرئيسية في العلا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي ستسهم في فتح آفاق المستقبل للمنطقة، كوجهة للتنمية المستدامة، ويتضمن ذلك إطلاق قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كم (22 كم للمرحلة الأولى)، وزيادة سعة الطاقة النظيفة وصولاً إلى توفير ما لا يقل عن 50% من الطلب عبر مصادر متجددة للطاقة بحلول العام 2035، وزيادة سعة المياه الصالحة للشرب، من خلال نظام إمداد مركزي ومتطور للمياه، بما في ذلك إمدادات المياه الجديدة من المياه المحلاة، وبرنامج ترشيد المياه المصمم خصيصاً لهذا المشروع، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمياه الصرف الصحي، وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي في “مغيرا”.

وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن الاستثمارات المستقبلية للشركاء، تحظى بدعم عبر تطوير الأصول التراثية والبنية التحتية الأساسية. ومن هذا المنطلق، استثمرت الهيئة بالفعل 2 مليار دولار في مشاريع تطويرية، مثل توسعة مطار العلا الدولي، وتعزيز البنية التحتية الأمنية للمنطقة، وتطوير الأصول السياحية الرئيسية، مثل منتجع عشار وقاعة “مرايا”.

وفي الوقت نفسه، ستسهم الاستراتيجية الشاملة لتطوير للعلا، التي تتضمن العديد من المخططات الرئيسية، في وضع الأسس اللازمة لترسيخ قطاع سياحي مستدام في المنطقة بإجمالي 9400 غرفة فندقية بحلول عام 2035، حيث سيتم تطوير 5000 غرفة منها ضمن مخطط “رحلة عبر الزمن”.

وتبرز الإمكانات السياحية الهائلة التي تحظى بها محافظة العلا، في الاهتمام الكبير الذي أبداه مصممين عالميين، وعدة علامات فندقية عالمية فاخرة مثل “أمان” و”أكور/ بانيان تري” و”هبيتاس”، كما ستحتضن العلا أيضاً فندقاً فريداً من تصميم “أتيلييه جان نوفيل”، شركة الهندسة المعمارية الرائدة التي ستتولى مهمة إعادة إحياء الإرث المعماري لحضارة الأنباط التي تعود إلى أكثر من ألفي عام.

وتلتزم استراتيجية تطوير العلا بميثاق الاستدامة في العلا، والذي يمهد الطريق للالتزام باستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، ومبادئ الاقتصاد الدائري، وسياسات المرونة العالية حول التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً، فضلاً عن الإدارة الفعالة لموسم الفيضانات والمياه وزيادة الغطاء النباتي. كما سيدعم المخطط الرئيسي أيضاً مبادرة “السعودية الخضراء”، وذلك من خلال زيادة المساحات الخضراء والمفتوحة في العلا لتصل إلى 10 ملايين متر مربع.

ومن خلال مواكبة الفرص الاستثمارية لمعايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة، ستوفر العلا فرصاً استثمارية في قطاعات جديدة ونوعية في اقتصاد المملكة، وفي إطار المخطط الرئيسي، تقدم العلا حزمة من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، مثل المشاريع الثقافية البارزة، والبنية التحتية الاجتماعية والمرافق والخدمات والتنقل والضيافة والمشاريع التجارية والسكنية. ومن المقرر أن يتم إنجاز المخطط الرئيسي على ثلاث مراحل، بحيث يتم الانتهاء منها في الأعوام 2023 و2030 و2035 على التوالي.

يشار إلى أن مخطط “رحلة عبر الزمن” هو الأول ضمن سلسلة من مخططات التطوير الحضري والعمراني للعلا، ويركز على إعادة تأهيل وإحياء الإرث الطبيعي والثقافي للعلا بشكل مسؤول، وعند اكتمالها في العام 2035، ستسهم استراتيجية التطوير الشاملة في خلق 38,000 وظيفة جديدة، بما يتماشى مع النمو المتوقع للكثافة السكانية لنحو 130,000 نسمة، علاوة على المساهمة بنحو 32 مليار دولار (120 مليار ريال) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وستسهم هذه الفرص الفريدة في تحفيز وتسريع وتيرة الأعمال والاستثمار للشركاء الذين يتمتعون بنفس قيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مجال الاستدامة والتنمية المسؤولة والاندماج المجتمعي.

للمزيد من المعلومات حول المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن”، تفضل بزيارة الموقع: https://ucl.rcu.gov.sa.

لمعرفة المزيد عن الاستثمار في العلا، تفضل بزيارة الموقع: https://ucl.rcu.gov.sa/ar/investment، أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: Investalula@rcu.gov.sa.

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