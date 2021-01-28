رغم الجائحة .. الموانئ السعودية تحقق ارتفاعا 4.3% في أعداد الحاويات خلال 2020

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال 2020 ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 4.36 في المائة وذلك مقارنة بـ 2019 بواقع 7.3 ملايين حاوية فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 299 مليون حاوية والقادمة عبر 11.482 ألف سفينة. ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ فقد حققت الموانئ السعودية خلال 2020 ارتفاعا آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 13 في المائة بواقع 28 مليون طن فيما سجلت أعداد السيارات الواردة زيادة 1.03 في المائة بأكثر من 800 ألف سيارة كما بلغ عدد الركاب 491 ألف راكب والمواشي 3 ملايين رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها “موانئ” لرفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وفي السياق ذاته نفذت “موانئ” مخلال العام المنصرم حزمة من المبادرات من بينها توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات كما تم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الدمام بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120%.

كما تمت إضافة 4 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات بالشراكة مع كبرى شركات النقل البحري العالمي لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع دول الجوار خصوصا شرق أفريقيا وبقية دول العالم مما أسهم في تحقيقها تقدما جديدا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية بالإضافة إلى ذلك نفذت “موانئ” عددا من المبادرات الطموحة ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة بمشاركة 11 جهة حكومية بما يسهم في رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.

وتعزيزا للخدمات اللوجستية ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ السعودية أطلقت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل” نظام إدارة مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير عبر منصة “فسح” وذلك بميناءي الدمام وجدة مما سيسهم في تقليص وقت دوران الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى 20 دقيقة. يذكر أن “موانئ” تسعى وفق إستراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الريادة الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.