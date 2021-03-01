بحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم لقاءً افتراضيًا مع أعضاء اللجنة الوطنية التجارية عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الوزير قبل أن يستعرض وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل إستراتيجية سوق العمل، ثم نوقشت بعض المواضيع المقيدة ضمن أجندة اللقاء ومن أبرزها: التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع التجاري، إستراتيجية التوطين، تحسين العلاقة التعاقدية، والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع الراجحي، قدم من خلاله الحاضرون مجموعة من الأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات والإسهام في تطوير القطاع.