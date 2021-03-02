«الزكاة» تضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

نفذت الفرق الرقابية والميدانية في الهيئة العامة للزكاة والدخل 5524 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحال التجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 879 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات عديدا من القطاعات التجارية، أبرزها البيع بالتجزئة، والعقار، والخدمات البترولية، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءا كبيرا من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش 288 بلاغا في الفترة نفسها.

وأكدت “الزكاة والدخل” أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15 في المائة، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية، للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما دعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5 في المائة من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو ألف ريال كحد أدنى.

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