“التعليم” تنهي تنفيذ 786 مبنى تعليمي بأكثر من 8.7 مليارات ريال خلال عامين

نفذت وزارة التعليم 786 مبنى تعليميا في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال العامين الماضيين بطاقة استيعابية تزيد على 464 ألف طالب وطالبة بكلفة إجمالية تجاوزت 8.7 مليارات ريال إلى جانب استكمال شركة “تطوير للمباني” 452 مشروعا متعثرا وتأهيل 11.138 فصلا.

وتهدف المشروعات إلى إيجاد حلول لحالات التكدّس الطلابي وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال تأهيل المباني التعليمية وترميم المدارس وإنشاء فصول جديدة ومعالجة المشروعات المتعثرة والإنفاق على تأثيث وصيانة الخدمات في المنشآت التعليمية.

واعتمدت تنفيذ عدد من الحلول في مدارس الحد الجنوبي (جازان ونجران) بإنشاء 83 فصلا إلى جانب تأهيل 25 مدرسة ومجمعا تعليميا تحتوي على 32 فصلا وتأثيث وتجهيز عدد من المدارس المستعادة بتكلفة بلغت 79 مليون ريال حيث سيستفيد من تلك الإجراءات العاجلة 21.240 طالباً وطالبة.

وأنهت ترميم 19 مدرسة في الشرقية وأنشأت 16 فصلا إلى جانب إنفاق 98.4 مليون ريال على التأثيث والصيانة والاستغناء عن 25 مبنى مستأجرا مما سينتج عنه استفادة 5000 طالب وطالبة كما اعتمدت في المدينة المنورة تنفيذ 22 فصلا وإنفاق 78.7 مليون ريال على التأسيس والصيانة والاستغناء عن 7 مبان مستأجرة.

ونفذت في الرياض 80 فصلا وأهلت 27 مدرسة و 50 ملعبا وإنفاق 98.3 مليون ريال على التأثيث والصيانة كما نفذت 64 فصلا في جدة وتأهيل 4 مبان مخلاة ومعالجة تعثر 6 مشاريع وإنفاق 22.2 مليون ريال على التأثيث والصيانة والاستغناء عن 9 مبان مستأجرة حيث سيستفيد من تلك الإجراءات 6700 طالبا وطالبة.