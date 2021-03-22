“البحر الأحمر” .. أول وجهة في العالم تقدم مياه معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء

نجحت شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع شركة “سورس جلوبال بي بي سي” في إرساء معيار عالمي جديد في مجال المياه المعبأة لتصبح أول وجهة في العالم تقدم مياه معبأة مستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء.

وأوضح جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير أن إنتاج مياه “سورس” سيتم بالاعتماد على تكنولوجيا تعمل بالطاقة الشمسية حاصلة على براءة اختراع من خلال استخلص بخار المياه العذبة من الهواء وتحوله إلى مياه معدنية صالحة للشرب ومن ثمّ يتم تعبئة المياه التي تنتجها الألواح الهيدروجينية ضمن محطة تعمل أيضاً بالطاقة الشمسية وتعد الأكبر من نوعها وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2 مليون قارورة بسعة 330 مل سنويا ستنتج بداية 300,000 قارورة كل عام وسيتم إعادة تعبئة القوارير الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن المحطة كجزء من نموذج توزيع دوري ومستدام بالكامل لتحقيق هدف المشروع بالوصول إلى الحياد الكربوني والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير كما سيتم الاعتماد على موردين محليين للحصول على القوارير وآلات التعبئة وحتى تشغيل المحطة وذلك دعماً للشركات السعودية وسعياً لخفض انبعاثات الكربون من مشروع البحر الأحمر.

وقال : أن الشركة تسعى إلى إرساء معايير جديدة في التنمية المستدامة من خلال تبني أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات التي تراعي البيئة وتساهم شراكتنا مع “سورس جلوبال” في جعلنا الوجهة الأولى في العالم التي تقدم مياه معبأة من مصادر متجددة كما تعكس التزامنا الراسخ في إنجاز أعمالنا بالاعتماد على الطاقة المتجددة فقط والاستغناء التام عن القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير.

وأضاف : شركة البحر الأحمر للتطوير تقدم دعما غير مسبوق لسوق السياحة المستدامة والتي من المتوقع أن تسجل نموا بمقدار 130,12 مليار دولار بين 2020 و 2024 في ظل الركود الذي تسببت به الجائحة للسوق حيث أن 76% من المستهلكين حول العالم باتوا أكثر قلقاً حيال مسألة الاستدامة في فترة ما بعد الجائحة بينما 68% منهم أكثر دراية الآن بالعلامات التجارية التي تراعي مسألة الاستدامة في قطاع السفر.

وأشار إلى أن مياه “سورس” ستكون المياه المعبأة الرسمية للمشروع وسيتم توفيرها بداية للقرية السكنية العمالية وهي منطقة سكنية وتجارية تحتضن 600 موظف وعامل في المشروع كما ستكون “سورس” علامة المياه المعبأة الوحيدة التي ستقدم لضيوف الوجهة عند افتتاح أولى فنادقها عام 2022 مما سيساهم في الارتقاء بتجربتهم المستدامة.

من جانبه قال كودي فرايسن الرئيس التنفيذي لشركة “سورس جلوبال” : نحن فخورون بأن ندعم الجهود المتميزة التي تبذلها شركة البحر الأحمر للتطوير لبناء الوجهة الأكثر استدامة على وجه الأرض”. مضيفا أن خط إنتاج مياه “سورس” الجديد يعتمد على استخلاص المياه العذبة المتجددة من الغلاف الجوي وذلك باستخدام تكنولوجيا تعمل كلياً بشكل منفصل عن الشبكة وبإمكانها إنتاج المياه المستدامة في أي مكان من العالم.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر سيبدأ باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية 2022 وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 16 فندقا توفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر وموقعين على اليابسة بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والمطار والبنية التحتية اللازمة من مرافق وخدمات لوجستية.