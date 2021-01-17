الاستثمارات العامة» يمتلك 34 % من سوق المال السعودية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن الصندوق أن الاستثمارات الأجنبية للصندوق تمثل حالياً ما بين 25 و30 في المائة مقارنة بنحو 2 في المائة عام 2016، في حين بلغ نسبة تركيز الصندوق في السوق المالية السعودية 34 في المائة.

وأفاد الرميان في تصريحات فضائية لقناة «سي إن بي سي» العربية، أمس، عن تملك الصندوق السيادي السعودي نسبة الأغلبية بواقع 67 في المائة من شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية تمثل استثمارات قوامها 1.3 مليار دولار، مشدداً في الوقت ذاته أن الصندوق يهدف من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهداف مالية تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال الرميان، إن نظرة الصندوق الاستثمارية طويلة المدى، لافتاً إلى أن «الاستثمارات العامة» من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا والتقنية، وأنه يسعى لتوظيف استثماراته في المشاريع الموجودة في السعودية.

وفي وقت أشار فيه إلى زيادة حصته في «أكوا باور» لأهمية الطاقة المتجددة في أجندة الصندوق وأهداف الحكومة، أوضح أن الصندوق المساهم الوحيد في «نيوم» الذي يمثل منظومة متكاملة تعتمد 14 قطاعاً مختلفاً، مفيداً بأن «نيوم» تطمح لتكوين شراكات في كل واحد من هذه القطاعات مع رواد الأعمال وشركات محلية وعالمية.

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