«الثانوية العامة» وعدم المحكومية شرطان لمرشح الانتخابات البلدية
حوار – خالد سجاف منذ أن تم الإعلان عن موعد انتخابات المجالس البلدية تجري العديد من الترتيبات والتجهيزات لإجراء الانتخابات في موعدها ليقوم الناخبون بالإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في الدورة القادمة للانتخابات، وهو الحدث الذي يعد ال... Read more
66 مركزاً للانتخابات البلدية في الطائف
الطائف – اسماعيل ابراهيم أكملت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة الطائف استعداداتها لاطلاق المرحلة الاولى من العملية الانتخابية بدورتها الثالثة خلال الأيام القادمة والتي ستنفذ وفق الجداول الزمنية المحددة ، وتشرف اللجنة على 66 مركزا... Read more
خفض سن القيد لضمان مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية
نواف عافت (الرياض) أعرب حمد العمر مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الفريق الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة من الانتخابات مشاركة إيجابية وكبيرة من المواطنين السعوديين، مش... Read more
اللجنة العامة تعتمد البرنامج الزمني للانتخابات البلدية
اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية البرنامج الزمني للانتخابات في كافة مراحلها والتي تشمل مرحلة قيد الناخبين ، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان القوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، وحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين ، ومرحلة الاقتراع و... Read more
صفحة الرئيس منصور !
صفحة الرئيس منصور ! ـ أمنية، أتمنى أن أراها خلال ساعات تتصدر مشهد الدنيا بصفحة جديدة يكتبها الرئيس منصور ينهى بها رئاسته المؤقتة، تذكرها مصر له كاشراقة أمل فى أصعب ما مرَّ على تاريخها الطويل، صفحة جديدة تحقن الدماء وتجمع الفرقاء لبناء الوطن من ج... Read more
فهمي هويدي …… أصداء الانتخابات الرئاسية المصرية في إسرائيل
نتنياهو لم ينم فهمي هويدي : لم ينتبه كثيرون إلى أصداء الانتخابات الرئاسية المصرية في إسرائيل، أو في العالم العربي، وقد أشرت قبلا إلى بعض هذه الأصداء الأخيرة، في حين لاحظت أن صحفنا عنيت بإبراز ما نشرته الصحافة العالمية حول الحدث الكبير. إلا أن أغ... Read more
نتائج انتخابات الرئاسة المصرية فى الاعادة بين مرسي وشفيق
نقدم لكم زوارنا نتائج انتخابات الرئاسة المصرية مباشر فى جولة الاعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق الان حيث اتجت جميع فصائل الشعب المصري مسلميها واقباطها بجميع الاحزاب المختلفة يوم السبت والاحد الموافق 16 و 17 يونيو الى صناديق الاقتراع... Read more
حملة محمد مرسي تعلن فوزه بانتخابات الرئاسة المصرية وحملة شفيق تشكك
أعلنت حملة محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت أمام أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.في المقابل شككت حملة أحمد شفيق في صحة اع... Read more
الانتقال الديمقراطي في مصر مهدد عشية انتخابات رئاسية حاسمة
القاهرة – الوكالات بدت عملية الانتقال الديمقراطي في مصر مهددة بشكل كبير امس الجمعة بعد إبطال المحكمة الدستورية نتائج انتخابات مجلس الشعب التي فاز فيها الاخوان المسلمون الذين يواجه مرشحهم للانتخابات الرئاسية محمد مرسي اليوم السبت احمد شفيق... Read more
بدء اليوم الثاني والاخير من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية
نظرا للإقبال وارتفاع الحرارة نهارا تم مد مدة الاقتراع لمدة ساعة لتغلق الصناديق بذلك الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة رئيس المجلس الاعلى للقوات المصرية المسلحة المشير حسين طنطاوي تعهد بنقل السلطة الى حكومة منتخبة ديمقراطيا بحلول الاول من تموز ي... Read more
التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يرصد خروقات لمرشحي الرئاسة في 11 محافظة
القاهرة – بي بي سي العربية تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ببلاغ إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول خرق بعض مرشحي الرئاسة لفترة الصمت الانتخابي في 11 محافظة. واتهم التحالف أنصار كلا المرشحين بالوقوف وراء هذه الخروقات، وطالب بات... Read more
فتنة “الحبر الخفي” تعكر صفو الانتخابات الرئاسية المصرية
في البداية، اعتبرها البعض دعابة. ولكنها تحولت إلى مصدر لتعكير صفو العملية خلال اليوم الأول في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة المصرية. القصة بطلها هذه المرة أقلام “حبر وهمي” يزول بعد عدة دقائق من استخدامه. والهدف إبطال أصوات الراغ... Read more
الإستثمار فى رئيس مصر القادم !!
علاء الدين حمدى (كاتب وباحث سياسى مصرى) رغم كل التطمينات التى يطلقها القائمون على إدارة إنتخابات الرئاسة المصرية، إلا أن الكثير من أوجه القصور تطرح نفسها بقوة، لتصب فى إتجاهات تثير الشكوك حول مدى تعبير النتائج النهائية عن حقيقة الإرادة الشعبية... Read more
المؤتمر العلمي الاول لكلية الاقتصاد والادارة
المؤتمر العلمي الاول لكلية الاقتصاد والادارة يقدم الدكتور : تركي فيصل الرشيد، رئيس شركة الاعشاب الذهبية عنوان البحث: استراتيجيات التنمية الزراعية التجربة السعودية المكان: مركز الملك فيصل للمؤتمرات – جامعة الملك عبد العزيز- جدة التاريخ: الأر... Read more